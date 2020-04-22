Такое заявление он сделал в фильме “Год президента Зеленского”, показанном в эфире канала “Украина 24”, сообщают #Буквы.

“Кадров в стране нет”, – отметил он.

Президент уточнил, что талантливые люди в Украине есть, но многие из них не хотят идти в политику.

“Люди талантливые есть. Много талантливых людей не хотят идти в политику. Много. Но появляются молодые люди. Премьер, некоторые из наших министров – новые люди, в хорошем смысле новые лица”, – подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что необходимо менять чиновников среднего звена, которые занимают свои должности многие годы, но на это нужно время.

“В государственных учреждениях, в государственных банках, госпредприятиях нет людей, которых я за деньги кого-то поставил. Ни одного человека. Ниже есть проблемы. На среднем звене среди чиновников много людей, которые там работают по 15 – 20 лет. Они не меняются. Я уверен, что они не изменятся. И я уверен, что их всех нужно чистить. Их не переделаешь. Они не изменятся ни как люди, ни как профессионалы. На это нужно время”, – рассказал Зеленский.

Стоит отметить, что в команду Владимира Зеленского неоднократно входили люди, которые работали при предыдущей власти (даже при экс-президенте Викторе Януковиче). Например, должность министра охраны здоровья занимал Илья Емец, работавший при Януковиче, а министра финансов – Игорь Уманский (работавший в Минфине в 2009—2010, 2014—2015 годах).