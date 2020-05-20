Такое заявление он сделал сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему на ключевые посты в государстве были назначены люди не по профессиональным качествам, а по признакам приближенности к президенту.

Так, изначально Зеленский прокомментировал свое предвыборное заявление, что президент не должен назначать на посты “своего кума или армейского друга”.

“Ни одного кума или военного друга я не буду назначать. Ни одного кума или военного друга я не назначил”, – заверил глава государства.

“Я обещал, что к власти придут другие люди. И сейчас вы спрашиваете, почему генпрокурор ранее не работал в Генпрокуратуре. Сложный вопрос, не знаю даже, как ответить. Потому что это новый человек”, – добавил Зеленский.

Комментируя назначение Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора, он сообщил, что знает ее только с момента предвыборной кампании, что она “образованный человек, имеет определенное образование, она практик, была депутатом по спискам “Слуги народа”.

“Мы предложили людей, которые были чистыми, которые ранее не были в Генпрокуратуре”, – отметил Зеленский.

Также он прокомментировал назначение Андрея Ермака на должность главы Офиса президента.

“Господин Ермак не имеет опыта как кинопродюсер. Он всегда был опытным юристом, имеет именно то образование, которое необходимо главе Офиса. Потому что это Институт международных отношений, правоведение, международное право. Господин Ермак не является моим кумом. Он является моим доверенным лицом. Я ему доверяю”, – подчеркнул Зеленский.

Упомянул он и о своем помощнике Сергее Шефире.

“Шефир, да, помогает, мне нужны помощники. У меня их аж два этих помощника: Мария Левченко, которая и была моим помощником, когда я работал продюсером, и Сергей Шефир, которому я доверяю”, – продолжил президент.

После этого Зеленский сообщил о кадровом голоде и о том, что на многие посты министров не удается найти подходящих людей.

“У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем… Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики, потому что какого бы человека не взяли в отрасли энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова, или человек Коломойского, или господина Пинчука. А скажите мне, пожалуйста: где у нас независимые энергетики в стране, они есть? Дайте мне их”, – подчеркнул Зеленский.

“Я не могу найти много людей, которые были бы и профессиональными, и чистыми. К сожалению, вызовы в кадровой политике ежедневны”, – добавил он.