Ролик опубликован в Telegram-канале Офиса Президента.

“Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но — не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается”, — сказал Зеленский.