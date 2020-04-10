Ролик опубликован в Telegram-канале Офиса Президента.
“Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но — не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается”, — сказал Зеленский.
- Ранее Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Guardian сравнил сериал “Слуга народа”, где он играл роль президента Украины, с реальной жизнью главы государства.
- Также Зеленский пожаловался журналистам на роскошную обстановку в своем рабочем кабинете, отметив, что это “ужасно”, но он уже привык.