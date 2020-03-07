Об этом идет речь в материале издания.
В статье отметили, что накануне инаугурации Зеленский обещал избирателям, что “останется человеком”, несмотря на пост главы государства. При этом, он продолжает работать в роскошном кабинете на Банковой, отмечая, что не может сделать ремонт из-за исторических особенностей здания.
“Его темный кабинет отделан позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна. Пока что очень президентский. Но рукопожатия едва ли закончились, прежде чем Зеленский сказал нам, насколько ему неловко”, – отметили в материале.
Зеленский сказал журналистам, что “не может сидеть в кабинете” и это “ужасно”.
“Предыдущие жители чувствовали себя как дома в этой обстановке, я думаю”, – отметил он.
В материале отметили, что последний раз ремонт в кабинете президента Украины делал четвертый президент Виктор Янукович, чья “непристойная коррупция” и “дружба с Россией” спровоцировали революцию 2014 года.
“А я не могу сделать ремонт, потому что это историческое здание, поэтому это будет незаконно”, – оправдывался Зеленский.
Журналисты отметили, что несмотря на свои слова Зеленский “не сделал даже небольших изменений”. К примеру, он даже не убрал многочисленные дорогостоящие бронзовые статуэтки и не заменил мебель на более простую.
“Может быть, ему нужно на что-то пожаловаться. Или, возможно, атрибуты власти оказываются соблазнительными”, – сделали вывод в The Guardian.
- Ранее стало известно, что Президент Зеленский дал интервью ежедневной британской газете The Guardian, полный текст которого будет опубликован в субботу, 7 марта. Вероятно, именно об этом журнале идет речь.
- 6 марта на сайте издания появились выдержки из интервью с Владимиром Зеленским. В беседе с журналистами Зеленский, в частности, рассказал, что ему “тяжело слышать”, что его визит в Белый дом к президенту США Дональду Трампу только готовится. Также Зеленский выразил обеспокоенность восстановлением отношений между Францией и Россией и заявил, что дает своему российскому коллеге Владимиру Путину год для прекращения войны на Донбассе.