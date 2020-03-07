Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался журналистам британского издания The Guardian на роскошную обстановку в своем рабочем кабинете, отметив, что это "ужасно", но он уже привык.

Об этом идет речь в материале издания.

В статье отметили, что накануне инаугурации Зеленский обещал избирателям, что “останется человеком”, несмотря на пост главы государства. При этом, он продолжает работать в роскошном кабинете на Банковой, отмечая, что не может сделать ремонт из-за исторических особенностей здания.

“Его темный кабинет отделан позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна. Пока что очень президентский. Но рукопожатия едва ли закончились, прежде чем Зеленский сказал нам, насколько ему неловко”, – отметили в материале.

Зеленский сказал журналистам, что “не может сидеть в кабинете” и это “ужасно”.

“Предыдущие жители чувствовали себя как дома в этой обстановке, я думаю”, – отметил он.

В материале отметили, что последний раз ремонт в кабинете президента Украины делал четвертый президент Виктор Янукович, чья “непристойная коррупция” и “дружба с Россией” спровоцировали революцию 2014 года.

“А я не могу сделать ремонт, потому что это историческое здание, поэтому это будет незаконно”, – оправдывался Зеленский.

Журналисты отметили, что несмотря на свои слова Зеленский “не сделал даже небольших изменений”. К примеру, он даже не убрал многочисленные дорогостоящие бронзовые статуэтки и не заменил мебель на более простую.