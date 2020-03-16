Об этом сообщает программа “Схемы: коррупция в деталях”.
Около 17 часов на территорию Офиса президента заехала машина олигарха Рината Ахметова, сообщает журналист Михаил Ткач.
Впоследствии съемочная группа “Схем” зафиксировала здесь кортеж владельца холдинга DCH Александра Ярославского и основателя холдинга “Кернел Групп” Андрея Веревского.
За час до встречи с Днепра в Киев также прилетел частный борт, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский. Позже “Схемы” зафиксировали на выезде из ОП машину, которой пользуется олигарх.
Что обсуждали участники большого бизнеса с президентом пока неизвестно.
Через несколько часов пресс-служба Главы государства сообщила, что Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
На совещании Глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса в ходе проведения мероприятий по противодействию распространению в Украине COVID-19.
В частности, речь шла о помощи с закупкой и поставкой крупных партий тестов, необходимого медицинского оборудования, защитных и дезинфицирующих средств.
Президент отметил важную роль, которую могут и должны играть лидеры украинского бизнеса в ситуации беспрецедентных глобальных вызовов, стоящих сегодня перед страной.
“Бизнес должен быть социально ответственным в трудных ситуациях для государства. Украинцы должны чувствовать себя защищенными, когда обращаются в государственные больницы. И я настаиваю, чтобы вы помогли сейчас. В настоящее время в Украине нет критической ситуации, и мы надеемся, что сможем достойно выйти из этого периода, сохранив здоровье и жизнь украинцев”, – отметил Зеленский.
Фото: president.gov.ua
Бизнесмены согласились с предложениями Президента и пообещали оказать необходимую помощь государству в осуществлении превентивных мер по противодействию распространению коронавируса. Украина, заверили участники встречи, является пространством стратегических интересов для представителей крупного бизнеса, которые планируют здесь жить и работать.
Олигарх Ринат Ахметов в комментарии агентству “Интерфакс-Украина” заявил, что обсуждал с Зеленским вместе с другими представителями бизнеса борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии.
“Действительно, сегодня я присутствовал на встрече представителей украинского бизнеса с президентом Украины. Встреча была посвящена борьбе нашей страны с коронавирусом и с последствиями пандемии”, – сказал он.
“Коронавирус – это беда, с которой современный мир столкнулся в таком масштабе, наверное, впервые. Я абсолютно уверен, что в этой ситуации каждый должен подумать, чем конкретно он может помочь Украине и украинцам”, – сказал он.
По его словам, “не останется в стороне и бизнес SCM”.
“Все наши предприятия принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье наших сотрудников и жителей городов, где мы работаем. В сотрудничестве с МОЗ мы сделаем все, чтобы не допустить эпидемии коронавируса в городах нашего присутствия и во всей стране”, – заявил бизнесмен.
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