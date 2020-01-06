Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршид, во время которой обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество стран.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, стороны констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу и согласились его активизировать.

“Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательной сфере для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине”, – отмечает пресс-служба.

Оманский сторона приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.

Стоит отметить, что средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите Владимира Зеленского в эту страну и о его вчерашней встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.