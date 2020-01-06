Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Так, стороны констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу и согласились его активизировать.
“Владимир Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства рассказал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательной сфере для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине”, – отмечает пресс-служба.
Оманский сторона приняла приглашение Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества.
Стоит отметить, что средства массовой информации Султаната Оман ничего не написали о визите Владимира Зеленского в эту страну и о его вчерашней встрече с министром Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
- Ранее издание “Страна.ua” опубликовало фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.
- После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.
- Партия “Европейская солидарность” готовит запрос в Офис Президента Украины и Министерство иностранных дел относительно поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Оман встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани.