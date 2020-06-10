Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко по решению этой проблемы.
“Министерство экономики обобщило этот вопрос – и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем”, – отметил Президент.
Речь идет о пошлине на поливинилхлорид, который включает в себя три основных вида, при этом в Украине производится только один из них. Сырье используется для производства широкого спектра продукции.
Заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018) Наталья Мыкольська отметила, что пошлину может отменить не Кабмин, не министр, а Межведомственная комиссия по международной торговле.
“Он (Зеленский, – ред.) просто не знает, что у нас есть решения, которые принимаются коллегиальным органом …”, – отметила она.
Стоит отметить, что Зеленский неоднократно на встречах с людьми звонит чиновникам и призывает решить те или иные проблемы. Так, во время встречи с предпринимателями Хмельницкой области Зеленский позвонил главе правления “Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру из-за жалобы бизнесменов на условия погашения кредита.
В то же время Государственное бюро расследований считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки. Речь идет о деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Служба внешней разведки.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- В тот же день около 16:00 спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.
- Печерский суд Киева признал незаконным обыски в музее Ивана Гончара сотрудниками Государственного бюро расследований.