Президент Владимир Зеленский после жалоб бизнеса на встрече в Чернигове позвонил министру экономики Игорю Петрашку и призвал отменить специальную пошлину в размере 18% на импорт полимерных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко по решению этой проблемы.

“Министерство экономики обобщило этот вопрос – и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем”, – отметил Президент.

Речь идет о пошлине на поливинилхлорид, который включает в себя три основных вида, при этом в Украине производится только один из них. Сырье используется для производства широкого спектра продукции.

Заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины (2015-2018) Наталья Мыкольська отметила, что пошлину может отменить не Кабмин, не министр, а Межведомственная комиссия по международной торговле.

“Он (Зеленский, – ред.) просто не знает, что у нас есть решения, которые принимаются коллегиальным органом …”, – отметила она.

Стоит отметить, что Зеленский неоднократно на встречах с людьми звонит чиновникам и призывает решить те или иные проблемы. Так, во время встречи с предпринимателями Хмельницкой области Зеленский позвонил главе правления “Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру из-за жалобы бизнесменов на условия погашения кредита.

В то же время Государственное бюро расследований считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки. Речь идет о деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Служба внешней разведки.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева принял решение о принудительном приводе пятого Президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля в Государственное бюро расследований.