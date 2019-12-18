Президент Украины Владимир Зеленский инициирует уменьшение концентрации земель сельскохозяйственного назначения в одних руках до 10 тысяч гектаров после открытия рынка.

Об этом проинформировали в пресс-службе Офиса президента.

С такой инициативой Зеленский выступил в ходе общения с фермерами в с. Красная Слободка Обуховского района Киевской области.

“Был вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более чем 200 тыс. гектаров. Согласен, это очень много. До комитета дошла цифра 20 тыс. Давайте от одного до 10 тысяч гектаров – и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию”, – отметил Зеленский.

Он также проинформировал, что после принятия закона о земельной реформе предусмотрен подготовительный этап до полноценного запуска рынка.

“Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть длительная подготовка к продаже земли”, – рассказал Зеленский.

Президент заверил, что опасения по поводу рейдерства после введения рынка земли безосновательны, так как государство будет защищать владельцев.

Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

“Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили – правки внесли”, – подчеркнул он.