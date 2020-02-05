Президент Владимир Зеленский предложил направить полученные "Нафтогазом" от "Газпрома" $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил важность начала масштабного строительства дорог и продолжении реформы медицинской отрасли.

“Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог – это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов – построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине”, – сказал он и поручил правительству подготовить в двухнедельный срок необходимые проекты документов.

Кроме того, президент отметил важность решения вопроса задолженности по зарплатам шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. Он отметил, что по состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед шахтерами составила 922 млн грн.

“Ситуацию с задолженностями нужно урегулировать в ближайшее время. Поэтому мы ожидаем от правительства комплексной программы реструктуризации угольной отрасли и результатов аудита состояния государственных шахт”, – подчеркнул президент.

Премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство уделяет большое внимание безопасности на дорогах, в частности камеры видеонаблюдения уже работают по всей Украине.

Как известно, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал “Газпром” доплатить “Нафтогазу Украины” $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа, по результатам двух арбитражных споров между компаниями (на поставку и транзит газа) речь шла о выплате $2,56 млрд и процентов.

В ходе процесса по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Национальной акционерной компанией “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”, суд запретил российской компании выводить активы из Англии и Уэльса, Нидерландов и Люксембурга.

В понедельник, 20 января, в “Газпром” сообщили о снятии ареста и обеспечительных мер с активов компании, которые ранее были наложены по требованию “Нафтогаз Украины”. Речь идет об активах компании в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.

В комментарии #Буквам глава пресс-службы НАК “Нафтогаз” Алена Осмоловская подтвердила указанную информацию, сообщив, что средства в размере 2,9 млрд долларов, для получения которых и были арестованы активы “Газпрома”, уже получены от компании.