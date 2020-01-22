Об этом он сказал на всемирном экономическом форуме в Давосе, отвечая на вопросы во время своего выступления.

По его словам, Украина видит свое будущее в ЕС.

“Что должен сделать Европейский союз для Украины? Просто принять Украину в Европейский союз. Это очень сложные вещи, хотя мне кажется, что очень простые решения. Мы подписали соглашение об ассоциации с ЕС, мы поддерживаем курс в ЕС. Но мы должны понимать, что не только Украина должна и хочет в Европейский союз”, – сказал Президент.

Он заявил, что многие страны поддерживают Украину и видят ее будущее в ЕС рядом с собой как равноправного партнера.

По его словам, сейчас настало удобное время, чтобы принять Украину в ЕС.

“Но ЕС и некоторые страны также должны хотеть видеть нас в Европейском союзе. Вопрос не в том, когда мы будем в ЕС. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Евросоюзе? Отношение как мощного игрока, как к стране, которую уважают, на которую смотрят сверху вниз? И мне кажется, что сейчас очень удобный момент. Может когда одна страна сделала exit, настало время для другой страны сделать enter?” – резюмировал Зеленский.