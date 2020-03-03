Об этом #Буквам сообщили источники среди депутатов.
Во вторник, 3 марта, на заседании фракции “Слуги народа” Глава государства предложил кандидата на пост премьер-министра Украины. Им стал Денис Шмыгаль, которого менее месяца назад назначили вице-премьер-министром, министром развития общин и территорий Украины.
- 29 февраля стало известно, что кандидатура следующего премьер-министра еще не определена, но с Алексеем Гончаруком Президент Владимир Зеленский решил попрощаться.
- Ранее сегодня в комментарии #Буквам нардепы от “Слуги народа” на условиях анонимности сообщили, что следующим премьер-министром Украины с наибольшей вероятностью будет Денис Шмыгаль.
- Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созвал на среду, 4 марта, внеочередное заседание Рады. В повестке дня заседания вопрос кадровых изменений в Правительстве и отчет правоохранительных органов.