Об этом #Буквам сообщили источники среди депутатов.

Во вторник, 3 марта, на заседании фракции “Слуги народа” Глава государства предложил кандидата на пост премьер-министра Украины. Им стал Денис Шмыгаль, которого менее месяца назад назначили вице-премьер-министром, министром развития общин и территорий Украины.