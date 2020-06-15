Президент Украины Владимир Зеленский инициировал ускорение работы над упрощением визового режима между Украиной и Канадой.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

В понедельник, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы украинский лидер предложил ускорить двустороннюю работу касательно постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.

“Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады”, — сказал Зеленский.

В ответ Джастин Трюдо, как отметили в Офисе Президента, подтвердил, что в настоящее время есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации.