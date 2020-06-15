Об этом сообщили в Офисе Президента.
В понедельник, 15 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе беседы украинский лидер предложил ускорить двустороннюю работу касательно постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины.
“Мы должны уже сейчас очертить временные рамки начала двустороннего визового диалога. Можем начать упрощение визового режима с отдельных категорий граждан, например, молодежи, студентов, как говорили в Торонто в прошлом году. Ожидаем прибытия в Украину группы канадских экспертов для мониторинга состояния соответствия Украины визовым критериям Канады”, — сказал Зеленский.
В ответ Джастин Трюдо, как отметили в Офисе Президента, подтвердил, что в настоящее время есть возможность пересмотреть визовый режим для его либерализации.
- Напомним, в июле 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Канаду встретился с премьер-министром этой страны Джастином Трюдо. В ходе встречи был достигнут ряд договоренностей.
- В частности, канадская сторона тогда предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду. Зеленский называл этот этап как “шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой”.