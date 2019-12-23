Зеленский предоставил добровольцам статус участника боевых действий

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.

Согласно документу, статус участника боевых действий намерены предоставить тем добровольцам, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса (“Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”) принимали участие в Антитеррористической операции в течение по крайней мере 30 дней, однако потом их добровольческие формирования не вошли в состав Вооруженных сил Украины, МВД, Национальной гвардии, другие военные формирования.

При этом из перечня имеющих право на статус участника боевых действий исключили тех, кто обеспечивал проведение АТО. Так, на статус УБД не смогут претендовать работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к проведению АТО, а также обеспечивали проведение Антитеррористической операции – в том числе в качестве волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, образованная Министерством социальной политики.

Для получения статуса УБД ветерану нужно будет подать: справку о выполнении боевых задач АТО или же выдержку из приказа Антитеррористического центра при СБУ. Альтернатива – собрать свидетельства побратимов со статусом УБД, заверенные нотариально.

Если человеку предоставили статус лица с инвалидностью вследствие войны, но после повторного осмотра не была установлена инвалидность, ему предоставят статус УБД по упрощенному порядку.