Зеленский предоставил добровольцам статус участника боевых действий

21:20 Медведев заявил, что Россия может снять санкции с Украины
20:50 В Украине проведут аудит профессиональных училищ
20:25 У Зеленского отреагировали на открытие жд-сообщения в оккупированный Крым
19:53 Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на бензин
19:27 Погода в Украине ухудшится: объявлено штормовое предупреждение
19:20 В столичном «Гидропарке» застрелили мужчину: полиция проводит спецоперацию 
19:05 Боевики срывают работу контрольных пунктов на Донбассе — штаб ООС
18:52 Глава Института нацпамяти намерен опровергнуть советские мифы о Бандере и Шухевиче
18:42 Кристина Квин снова займет пост временного главы посольства США в Украине — Тейлор
18:17 Украинский ПЕН-клуб ждет реакции Денисовой на нарушение прав подозреваемых по делу Шеремета
18:05 Десятерых незаконно заключенных крымских татар этапируют в неизвестное место
Эксклюзив
17:49 Упадет ли доллар до 23 гривен до Нового года?
17:22 В Украине продолжается стремительный обвал промышленности
Эксклюзив
16:54 Сильная гривна в слабой экономике – это потери зарплат и сокращение бюджетных выплат, – экономист
16:31 В полиции заявили, что авто Шеремета взорвали веществом, как в «мине» Антоненко
Эксклюзив
16:03 Укрепление гривны не обосновывается экономическими факторами, – экономист
15:24 Полиция создала 715 мобильных групп для борьбы с игорным бизнесом
14:33 Дело Шеремета: к зданию суда по Антоненко стянули силовиков
14:10 30,7%: Тимошенко поздравила кандидатов от “Батькивщины” с победой на выборах в ОТО
14:08 Минкульт представит законопроект о дезинформации в январе, — Бородянский
13:41 Нардеп от «ЕС» подал законопроект об увольнении директора НАБУ за коррупцию
13:30 В декабре 8 нардепов пропустили 90% голосований — КИУ
Партнерский материал
13:13 Открыта регистрация на 4-й BIG TRADE-MARKETING SHOW
12:54 «Европейская Солидарность» заняла второе место на выборах в ОТО
12:23 Убийство Джамала Хашогги: в Саудовской Аравии 5 человек приговорены к казни
12:22 В Николаевской области проиграл выборы «слуга народа», связанный с Сальдо
12:04 «Надо окружить страхом»: как замглавы ОПУ требовал от Трубы оказать давление на экс-судью Чауса 

Зеленский предоставил добровольцам статус участника боевых действий

Во вторник, 23 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.

Понедельник, 23 декабря 2019, 20:43

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

4 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.

Согласно документу, статус участника боевых действий намерены предоставить тем добровольцам, которые до вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса (“Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях”) принимали участие в Антитеррористической операции в течение по крайней мере 30 дней, однако потом их добровольческие формирования не вошли в состав Вооруженных сил Украины, МВД, Национальной гвардии, другие военные формирования.

При этом из перечня имеющих право на статус участника боевых действий исключили тех, кто обеспечивал проведение АТО. Так, на статус УБД не смогут претендовать работники предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к проведению АТО, а также обеспечивали проведение Антитеррористической операции – в том числе в качестве волонтеров.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам будет принимать специальная межведомственная комиссия, образованная Министерством социальной политики.

Для получения статуса УБД ветерану нужно будет подать: справку о выполнении боевых задач АТО или же выдержку из приказа Антитеррористического центра при СБУ. Альтернатива – собрать свидетельства побратимов со статусом УБД, заверенные нотариально.

Если человеку предоставили статус лица с инвалидностью вследствие войны, но после повторного осмотра не была установлена инвалидность, ему предоставят статус УБД по упрощенному порядку.

  • Ранее сообщалось, что в Украине статус участника боевых действий получили более 232 330 военнослужащих и работников Вооруженных сил (ВС).
Теги: Владимир Зеленский, законопроект, статус УБД

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!