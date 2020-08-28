Об этом сообщили в Офисе президента.

Так, во время встречи с представителями бизнеса региона Зеленский вручил новому главе области служебное удостоверение.

“Мы меняем председателя областной государственной администрации в Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть. Очень хочется, чтобы вы действительно сразу начали действовать. Чтобы сразу и бизнес, и люди видели вашу поддержку. А это значит, что это не только ваша поддержка, но и власти и президента”, – сказал он.

Сергей Сергийчук родился 22 декабря 1970 года в Киеве. Окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны имени маршала авиации Покрышкина.

После учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на юридическом факультете. С 1994 года работал в СБУ. Два года – с 2007-го до 2009-го был исполняющим обязанности главы Днепровской РГА в Киеве.

В 2019 году стал заместителем начальника Центра кибербезопасности Государственной службы специальной связи и защиты информации. С сентября 2019-го работал в Центральном аппарате Службы безопасности Украины.

Согласно декларации Сергийчука, он имеет две общие с женой квартиры в Киеве, шесть земельных участков в Киевской области и дачный дом. Новый глава Черкасской ОГА также владеет автомобилем Land Rover 2015 выпуска.