Об этом сообщает Офис президента.

Это произошло на земельном форуме “Земля – ​​народу” в Черниговской области.

“Хочу представить вам новую руководительницу Черниговской областной государственной администрации. Она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область”, – сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что Коваленко – профессиональный человек и вручил ей удостоверение.

Анна Коваленко прошла в Парламент по списку “Слуги народа” (под № 35).

Она – украинская общественная активистка, журналист, сотник 39-й женской сотни Самообороны Майдана, бывший советник министра обороны Степана Полторака.

Коваленко была участницей проекта олигарха Виктора Пинчука “Новые лидеры”, консультантом парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности.

Коваленко также была советником министра информационной политики Украины, главы Государственной службы специальной связи и защиты информации. Член клуба дипломатического представительства офиса связи НАТО в Украине “Женщины во главе реформ”.

Коваленко получила степень магистра театроведения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, а также прослушала курс “Военное командование и гуманитарное право” Женевского центра политики безопасности (GCSP) в Женеве (Швейцария). Она также вступила в аспирантуру Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности “Публичное управление”.

С 4 сентября 2019 Коваленко работала в Офисе президента Украины и была заместителем главы ОПУ Андрея Ермака.