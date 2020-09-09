Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил, что при увольнении с должности президент Владимир Зеленский сравнил его "с нелюбимой женщиной".

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

На вопрос, какие слова президент нашел, чтобы объявить Богдану об отставке, последний ответил, что об этом решении ему сказали едва ли не в последнюю очередь. Также он подтвердил слух о том, что президент при этом сказал ему “ты как нелюбимая женщина”.

“Да, у него было такое сравнение. Он сказал: “Я не знаю, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь, но ты вызываешь у меня агрессию во всем”, – сказал Богдан.