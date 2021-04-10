Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турецкой Республике Андрей Сибига.

“Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского с женой в Турецкую Республику начался”, – написал он и опубликовал несколько фото прибытия супругов Зеленских.

По словам посла, Зеленский встретится с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. “Будет проведено девятое заседание стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Во время визита запланировано подписание ряда двусторонних документов”, – отметил Сибига.

  • В октябре 2020 президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле выступили с совместным заявлением.
  • Президент Украины Владимир Зеленский наградил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана орденом князя Ярослава Мудрого I степени.