Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
“В рамках визита запланирована встреча главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Фото: president.gov.ua
Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.
Кроме того, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.
- Перед визитом Владимира Зеленского в Баку Украина выдала азербайджанского активиста Эльвина Исаева.