Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник начал официальный визит в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

“В рамках визита запланирована встреча главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам переговоров ожидается подписание межведомственных и межрегиональных украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Азербайджана также примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.