Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Поселок Меловое разделен границей между Украиной и Россией.
В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс “Украина – освободителям”.
Президент почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил цветы к Вечному огню и лампадки возле памятника.
Стоит отметить, что рядом с этим поселком расположено село Пивневка, ставшее первым населенным пунктом, который в декабре 1942 года освободили от нацистской оккупации.
- Сегодня, 8 мая, в Украине отмечают День памяти и примирения.