Сегодня, 8 мая, в День памяти и примирения Президент Украины Владимир Зеленский приехал в поселок Меловое, что в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Поселок Меловое разделен границей между Украиной и Россией.

В Меловом Зеленский посетил мемориальный комплекс “Украина – освободителям”.

Президент почтил память погибших во Второй мировой войне и возложил цветы к Вечному огню и лампадки возле памятника.

Стоит отметить, что рядом с этим поселком расположено село Пивневка, ставшее первым населенным пунктом, который в декабре 1942 года освободили от нацистской оккупации.