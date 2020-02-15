Такое заявление он сделал во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский выразил уверенность, что его визит в США состоится. При этом глава государства хочет, чтобы он был содержательным.

“Я уверен, что это (визит в США, – ред.) произойдет. Вы просто слишком далеко от нас находитесь. Во время последней встречи с Майком Помпео я говорил, что очень бы хотел, чтобы мой визит в США был чем-то личным для двух стран, с каким-то очень важным результатом, с чем-то выгодным для обеих стран”, – отметил он.

По словам Зеленского, после “Санта-Барбары” с импичментом Дональда Трампа, ему бы хотелось начать отношения с США “с чистого листа”.

“После всех этих серий я хочу приехать, с чистого листа начать наши отношения, и чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических и инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Поэтому сейчас мяч на стороне президента США”, – подчеркнул он.

“Но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я приглашаю президента Трампа в Киев. Я готов его принять быстрее, чем он меня“, – пошутил глава государства.