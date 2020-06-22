Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если руководство этой страны не выполнит своих обязательств относительно сбитого у Тегерана пассажирского самолета МАУ.

Об этом в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства. Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Это также об их [других] обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации … Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды”.

Зеленский сказал, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но “эта проблема не может длиться бесконечно, потому что мы ждали довольно долго”.

Издание также напоминает, что Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо договорились давить на Иран, чтобы тот отдал “черные ящики” сбитого самолета.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.