Об этом в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил президент Украины Владимир Зеленский.
“Я надеюсь, что в конечном итоге мы сможем рассчитывать на ориентированную на результат политику иранского правительства. Потому что они не только не возвращают нам черные ящики. Это также об их [других] обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны выплатить адекватные компенсации … Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды”.
Зеленский сказал, что иранская сторона обвинила пандемию в задержке с доставкой бортовых самописцев в Киев, но “эта проблема не может длиться бесконечно, потому что мы ждали довольно долго”.
Издание также напоминает, что Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо договорились давить на Иран, чтобы тот отдал “черные ящики” сбитого самолета.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
- Иран назвал сбитый самолет МАУ “хорошей работой”.
- В Иране задержали 6 человек по делу сбитого самолета МАУ.