Президент Владимир Зеленский предупредил мэра Харькова Геннадия Кернеса об уголовной ответственности за невыполнение распоряжений о карантине в рамках противодействя распространению коронавируса в Украине.

Об этом президент сказал сегодня в эфире “Свободы слова” на ICTV.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять возможное решение Кабмина о закрытии метрополитена.

“Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться”, – сказал Кернес.

В ходе передачи Зеленского попросили прокомментировать отказ мэра Харькова закрыть с завтрашнего дня городской метрополитен.

“Я прочитал, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове — это будет полностью его ответственность. А еще если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ожидает уголовная ответственность”, – сказал Зеленский. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpresident.gov.ua%2Fvideos%2F565308897417742%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Как сообщалось ранее, сегодня накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране. В частности, речь идет запрете железнодорожных, авиа-, автобусных пассажирских перевозок между городами и областями, а также остановке работы метрополитенов.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.