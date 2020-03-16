Об этом президент сказал сегодня в эфире “Свободы слова” на ICTV.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет выполнять возможное решение Кабмина о закрытии метрополитена.
“Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться”, – сказал Кернес.
В ходе передачи Зеленского попросили прокомментировать отказ мэра Харькова закрыть с завтрашнего дня городской метрополитен.
“Я прочитал, что сказал господин мэр. Я думаю, что вся ответственность, каждый больной человек в Харькове — это будет полностью его ответственность. А еще если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ожидает уголовная ответственность”, – сказал Зеленский.
Как сообщалось ранее, сегодня накануне заседания Кабмина Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором призвал правительство ужесточить карантин в стране. В частности, речь идет запрете железнодорожных, авиа-, автобусных пассажирских перевозок между городами и областями, а также остановке работы метрополитенов.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.