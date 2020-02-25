Президент Украины Владимир Зеленский дал Правительству два месяца на погашение долгов по заработной плате шахтерам. Он отметил, что министры не должны получать зарплаты, пока не погасят задолженность.

Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.

“Я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель – закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все Правительство не будет получать заработную плату в эти месяцы”, – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что долг государства по заработной плате шахтерам в настоящее время составляет “больше 1 миллиарда гривен” и может достичь 1,5 млрд грн.

“Можно долго перечислять все проблемы, думать, как же так произошло, и искать виноватых. Но я уверен, что сегодня тысячи шахтеров и их семьи, их дети больше всего волнует только один вопрос: как жить дальше”, – заявил президент.

Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.