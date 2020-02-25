Об этом глава государства заявил на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли.
“Я очень прошу в ближайшие два месяца – март, апрель – закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если не будем это закрывать, пропустим хоть одни сутки, то, мне кажется, будет справедливо, если все Правительство не будет получать заработную плату в эти месяцы”, – подчеркнул Зеленский.
Он уточнил, что долг государства по заработной плате шахтерам в настоящее время составляет “больше 1 миллиарда гривен” и может достичь 1,5 млрд грн.
“Можно долго перечислять все проблемы, думать, как же так произошло, и искать виноватых. Но я уверен, что сегодня тысячи шахтеров и их семьи, их дети больше всего волнует только один вопрос: как жить дальше”, – заявил президент.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Участь Президента України Володимира Зеленського у Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 25 лютого 2020 р.
- В октябре прошлого года Кабинет Министров Украины выделил 1 миллиард гривен на выплату зарплат шахтерам.