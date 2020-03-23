Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
“Кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде – повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы заграницу”, – сказал Зеленский.
По словам Президента, такие действия получат “не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку правоохранителей.
Звернення Володимира Зеленського щодо повернення українського військового борту з Китаю.
Володимир Зеленський повідомив про повернення українського військового борту, що доправив з Китаю тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з COVID-19.Глава держави наголосив: отриманий вантаж буде розподілено по всіх регіонах України. Він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових. Також Президент подякував медикам, прикордонникам, поліцейським, працівникам Укрпошти, соціально відповідальному бізнесу й волонтерам – усім тим, хто став на передову боротьби з коронавірусом.Насамкінець Володимир Зеленський висловив особливу подяку військовим, що боронять кордони на сході України. «Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом», – зазначив Президент.
Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 23. März 2020
Ранее #Буквы показали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт Киева.
- 21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении карантинных мероприятий в столице, в частности, об остановке работы общественного транспорта с 23 марта.
- 17 марта с 23:00 вечера в Киеве прекратил работу метрополитен в связи с введением в стране карантинных мер из-за вспышки коронавируса COVID-19. В связи с этим КП “Киевпастранс” обнародовал маршруты наземного транспорта, которые дублируют ветки метро.
- Киевляне, которые раньше добирались на работу и с работы на метро, вынуждены искать другие способы это сделать. В результате жителям столицы пришлось часами стоять на остановках в ожидании транспорта, образуя огромные очереди.