Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил юридической ответственностью тем, кто повышает цены в период карантина из-за атипичного коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

“Кто-то готов помогать, отдавая последнее, а кто-то готов зарабатывать на человеческой беде – повышает цены, придерживает маски на складах, пытается продать респираторы заграницу”, – сказал Зеленский.

По словам Президента, такие действия получат “не только моральную оценку общества, но и юридическую оценку правоохранителей.

Звернення Володимира Зеленського щодо повернення українського військового борту з Китаю. Володимир Зеленський повідомив про повернення українського військового борту, що доправив з Китаю тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести, апарати штучної вентиляції легень, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з COVID-19.Глава держави наголосив: отриманий вантаж буде розподілено по всіх регіонах України. Він надійде до лікарень, лабораторій, до поліцейських, прикордонників та військових. Також Президент подякував медикам, прикордонникам, поліцейським, працівникам Укрпошти, соціально відповідальному бізнесу й волонтерам – усім тим, хто став на передову боротьби з коронавірусом.Насамкінець Володимир Зеленський висловив особливу подяку військовим, що боронять кордони на сході України. «Сьогодні весь інформаційний простір заповнений темою коронавірусу. Але захист України залишається нашим пріоритетом», – зазначив Президент. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 23. März 2020

Ранее #Буквы показали, как выглядит спецпропуск на общественный транспорт Киева.