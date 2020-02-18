Такое заявление глава государства сделал, выступая сегодня на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
“Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые (мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам) обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических “товарищей” хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей.., я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки“, – подчеркнул Зеленский.
Он заверил, что украинцы будут эвакуированы из Китая, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса.
“Мы обязательно их привезем домой, потому что это наш долг, конституционный и человеческий”, – сообщил глава государства.
“Это даже не взрослые люди, а мальчики и девочки. Все почти 1990-х годов рождения”, – добавил Зеленский.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.
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- По состоянию на 18 февраля вследствие заражения корнавирусом Covid-19 из Китая, за сутки умерли 98 человек во всем мире. Число заболевших коронавирусом в мире возросло до 73 тысяч человек.
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