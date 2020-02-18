Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые политические партии подстрекают людей перекрывать дороги, чтобы помешать эвакуации украинских граждан из Китая. В связи с этим он пригрозил привезти украинцев в особняки политиков.

Такое заявление глава государства сделал, выступая сегодня на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые (мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам) обращаются к местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги. Мы с вами должны понимать: мы забираем своих граждан, которые такие же граждане Украины, как и мы. А по поводу этих политических “товарищей” хочу вам сказать правду: если будете перекрывать дороги и подстрекать людей.., я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки“, – подчеркнул Зеленский.

Он заверил, что украинцы будут эвакуированы из Китая, где сейчас наблюдается вспышка коронавируса.

“Мы обязательно их привезем домой, потому что это наш долг, конституционный и человеческий”, – сообщил глава государства.

“Это даже не взрослые люди, а мальчики и девочки. Все почти 1990-х годов рождения”, – добавил Зеленский.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 18 лютого 2020 р.

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