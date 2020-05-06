Президент Владимир Зеленский пригрозит лишением зарплат и увольнением глав облгосадминистраций в регионах, где медики не получат надбавок в связи с эпидемией.

Об этом шла речь в сегодняшнем видеообращении Главы государства.

Президент отметил, что еще в середине апреля правительство перевело деньги для выплаты надбавок врачам, которые лечат больных COVID-19. Однако в некоторых регионах эти средства не были выплачены до сих пор.

“Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, и, к сожалению, не могу сказать всех слов, которых заслужили эти отдельные чиновники (главы регионов — ред.)”, — заявил Зеленский.

По словам Главы государства, такое отношение к медикам является “недопустимым”. Он пригрозит лишить глав облгосадминистраций в регионах, где выплаты осуществлены не будут, увольнением и лишением зарплаты.

“Этим главам ОГА я поручаю полностью погасить задолженность перед врачами. К следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице и каждому медработнику касательно получения ими заработной платы и надбавок. В тех регионах, где будут невыплаты, главы ОГА по меньшей мене будут лишены зарплаты, а может и своих должностей”, — подчеркнул Зеленский.

Коронавірус, виплати лікарям і місцеві вибори: звернення Президента України до громадян «Я розумію, що це звернення можуть дивитися діти, тож не можу сказати всіх слів, яких заслужили окремі чиновники на місцях», – так Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з тим, що в деяких регіонах країни не було виплачено заробітних плат і надбавок медикам, які борються з COVID-19. Глава держави доручив головам ОДА якнайшвидше погасити заборгованості, наголосивши, що уряд переказав кошти ще в середині квітня. Насамкінець додав – невиконання цього завдання може коштувати посади.Крім того, Президент України прокоментував спроби окремих партій змінити законодавство та встановити надумані бар’єри для регіональних політичних сил на місцевих виборах. «Ніяких «двох третин», «п’яти відсотків» чи інших «схем» не буде. Це позиція і моя, і партії «Слуга Народу». Ми не дамо позбавити невеликі партії та безпартійних громадян можливості змінювати свій регіон на краще», – наголосив Володимир Зеленський. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 6. Mai 2020