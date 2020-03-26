Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предпринять жесткие меры против спекулянтов, которые будут повышать цены на товары первой необходимости.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице.

“Мы сделаем все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах”, – заявил он.

По словам Президента, “призывы к совести некоторым продавцам не помогли”.

“Будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам”, – сказал он.

Помимо того, Зеленский заявил, что власть находится в постоянном контакте с регионами, а не “в вакууме столичных проблем”.