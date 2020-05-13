Об этом сообщает корреспондент #Букв.

По словам главы государства, принятие законопроекта необходимо для защиты экономики Украины.

“Я думаю, что вопрос банковского закона очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, наши военные защищают наш суверенитет, нашу территориальную целостность и жизнь всех украинцев. Они герои сегодня. Есть вопрос защиты нашей экономики”, – отметил Зеленский.

В связи с этим президент призвал депутатов из всех политических сил поддержать документ, который он назвал “историческим”.

“Я скажу вам очень просто: я думаю, что в течение моей каденции, в течение вашей каденции будет несколько важных, исторических законов, законопроектов, которые должны объединять всю страну, объединять все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. Как минимум, должен защитить и помочь Украине именно сейчас”, – подчеркнул Зеленский.