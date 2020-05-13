Об этом сообщает корреспондент #Букв.
По словам главы государства, принятие законопроекта необходимо для защиты экономики Украины.
“Я думаю, что вопрос банковского закона очень затянулся. Медики защищают жизнь и здоровье украинцев, наши военные защищают наш суверенитет, нашу территориальную целостность и жизнь всех украинцев. Они герои сегодня. Есть вопрос защиты нашей экономики”, – отметил Зеленский.
В связи с этим президент призвал депутатов из всех политических сил поддержать документ, который он назвал “историческим”.
“Я скажу вам очень просто: я думаю, что в течение моей каденции, в течение вашей каденции будет несколько важных, исторических законов, законопроектов, которые должны объединять всю страну, объединять все партии. Я хотел бы, чтобы именно так сегодня прошло голосование. Я обращаюсь к вам с уважением и хочу, чтобы вы поддержали этот законопроект, который должен защитить украинскую экономику. Как минимум, должен защитить и помочь Украине именно сейчас”, – подчеркнул Зеленский.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам.
- 16 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в регламент, чтобы ускорить принятие “антиколомойского” проекта закона во втором чтении. Впоследствии его подписал президент Владимир Зеленский.
- 30 апреля Верховная Рада Украины поддержала применение специальной процедуры при рассмотрении “антиколомойского” проекта закона.