Об этом народный депутат Виктория Сюмар сообщает на своей странице в Facebook.
“Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко. Со словами: никогда не переходите на личности… Похоже, Президент остро воспринимает политическую критику”, – написала она.
При этом Сюмар напомнила, что Зеленский пришел к власти путем “личной и острой сатиры на каждого украинского политика”.
Также о ситуации сообщил депутат Владимир Арьев.
“Зеленский только что пришел к сектору “Европейской солидарности” лично угрожать Алексеню Гончаренко: “Никогда со мной не переходите на личности” Вопрос – а то что?”, – написал депутат.
В свою очередь журналист Ян Доброносов опубликовал фотографию разговора Президента Зеленского с депутатом Гончаренко в сессионном зале парламента.
- Ранее народный депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко раскритиковал выступление Президента Владимира Зеленского, касающееся отставки Кабинета Министров.