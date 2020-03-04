Президент Украины Владимир Зеленский пришел в зал парламента, чтобы поговорить с депутатом от фракции "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Об этом народный депутат Виктория Сюмар сообщает на своей странице в Facebook.

“Владимир Зеленский пришел в последний ряд к Алексею Гончаренко. Со словами: никогда не переходите на личности… Похоже, Президент остро воспринимает политическую критику”, – написала она.

При этом Сюмар напомнила, что Зеленский пришел к власти путем “личной и острой сатиры на каждого украинского политика”.

Также о ситуации сообщил депутат Владимир Арьев.

“Зеленский только что пришел к сектору “Европейской солидарности” лично угрожать Алексеню Гончаренко: “Никогда со мной не переходите на личности” Вопрос – а то что?”, – написал депутат.

В свою очередь журналист Ян Доброносов опубликовал фотографию разговора Президента Зеленского с депутатом Гончаренко в сессионном зале парламента.