Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Среди награжденных есть актер Николай Боклан. Ему присвоено почетное звание “Народный артист Украины”.

Николай Боклан является младшим братом актера Станислава Боклана.

Станислав Боклан известен тем, что брал интервью у Владимира Зеленского и у уже бывшего главы ОПУ Андрея Богдана, снимался в сериале “Слуга народа” и принимает участие в “Лиге смеха” (проекте “Студии Квартал-95”).

Звание “Заслуженный артист Украины” получил актер Виталий Борисюк – муж актрисы Ольги Сумской.

Кроме того, трое деятелей театрального искусства, среди которых актер театра и кино Алексей Вертинский, награждены орденом “За заслуги” III степени.

В то же время актриса театра и кино Олеся Жураковская и ведущий мастер сцены Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Полина Лазова отмечены орденом княгини Ольги III степени.

В целом, согласно указу, 7 деятелей театра получили почетное звание народного артиста Украины, 21 – звание заслуженного артиста Украины, четыре – звание заслуженного деятеля искусств Украины, еще четверо – заслуженного работника культуры Украины и один – звание заслуженного художника Украины.