Об этом сообщается на сайте президента Украины.

“Звание присвоено за выдающиеся личные заслуги в формировании отечественного культурного пространства, весомый вклад в развитие национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность”, – говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что Кузьма Скрябин с самого начала военных действий на Донбассе поддерживал украинских военных.

“С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие – ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом – заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину”, – сказал Зеленский.

Андрей Кузьменко (1968-2015), известный украинский певец, продюсер, телеведущий, лидер группы “Скрябин”.

Родился в городе Самбор Львовской области.

В 11 лет он услышал песню The Beatles “Lady Madonna”, и она перевернула его жизнь. Андрей захотел сыграть ее на пианино.

С этого момента Кузьма Скрябин задумался о том, чтобы писать песни.

Первый клип Кузьмы и его группы показали на украинском телевидении в 1995 году. Это была песня Train.

Трагически погиб 2 февраля 2015 на затяжном повороте за селом Лозоватка на 86 км трассы “Кировоград – Кривой Рог – Запорожье”.