Президент Украины Владимир Зеленский присвоил специальные и воинские звания по случаю Дня Защитника Украины.

Об этом говорится в указах главы государства, обнародованных на сайте Офиса Президента.

В частности, Зеленский присвоил:

специальное звание генерал-майора службы гражданской защиты полковнику службы гражданской защиты Кульбач Андрею Анатольевичу – начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области;

полковнику службы гражданской защиты Кульбач Андрею Анатольевичу – начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области; специальное звание генерал-лейтенанта службы гражданской защиты генерал-майору службы гражданской защиты Ильченко Николаю Владимировичу – заместителю Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;

генерал-майору службы гражданской защиты Ильченко Николаю Владимировичу – заместителю Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям; воинское звание бригадного генерала полковнику Наумову Андрею Олеговичу – начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины;

полковнику Наумову Андрею Олеговичу – начальнику Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины; воинское звание бригадного генерала полковнику Омельченко Алексей Анатольевич – первому заместителю начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины;

полковнику Омельченко Алексей Анатольевич – первому заместителю начальника Департамента оперативного документирования Службы безопасности Украины; специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Голубошу Владимиру Валентиновичу – начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области;

полковнику полиции Голубошу Владимиру Валентиновичу – начальнику Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области; специальное звание генерала полиции третьего ранга полковнику полиции Фацевичу Александру Юрьевичу – заместителю главы Национальной полиции Украины – руководителю патрульной полиции;

полковнику полиции Фацевичу Александру Юрьевичу – заместителю главы Национальной полиции Украины – руководителю патрульной полиции; воинское звание бригадного генерала полковнику Ященко Вячеславу Александровичу – первому заместителю директора департамента персонала – начальнику управления по работе с личным составом Главного управления Национальной гвардии Украины;

полковнику Ященко Вячеславу Александровичу – первому заместителю директора департамента персонала – начальнику управления по работе с личным составом Главного управления Национальной гвардии Украины; воинское звание бригадного генерала полковнику Ченчику Вадиму Николаевичу – заместителю главы Государственной пограничной службы Украины;

полковнику Ченчику Вадиму Николаевичу – заместителю главы Государственной пограничной службы Украины; воинское звание бригадного генерала: полковнику Грузевичу Александру Степановичу – заместителю начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; полковнику Карпенко Владимиру Владимировичу – командующему логистики Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также президент постановил:

Присвоить 3 бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины почетное наименование “имени полковника Петра Болбочана” и в дальнейшем именовать ее – 3 бригада оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины.

Присвоить 40 полку Национальной гвардии Украины почетное наименование “имени полковника Данилы Нечая” и в дальнейшем именовать его – 40 полк имени полковника Данилы Нечая Национальной гвардии Украины.

С целью увековечения памяти генерал-майора Александра Витальевича Радиевского, присвоить имя генерал-майора Александра Радиевского 16 полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины и в дальнейшем именовать его – 16 полк охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевская Национальной гвардии Украины.

Присвоить 9 пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины почетное наименование “имени Сечевых Стрельцов” и в дальнейшем именовать его – 9 пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов Государственной пограничной службы Украины.

Присвоить 43 отдельной артиллерийской бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование “имени гетмана Тараса Трясила” и в дальнейшем именовать ее – 43 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.