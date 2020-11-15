Об этом он написал в своем Telegram.

По словам президента, именно от добросовестного труда аграриев зависит урожай и продовольственная безопасность и экономическое развитие Украины.

“Украину нельзя представить без полей зеленой ржи, оранжевой пшеницы, круглолицых подсолнухов и кудрявой кукурузы. Это вишневые и яблоневые сады, над которыми, как известно, гудят майские жуки. Это важные стада коров в полтавском лугу и стада белых овечек на карпатской горной долине. Это буханка свежеиспеченного хлеба и чашка парного молока. Все это дарит нам плодородная украинская земля. А заботятся о ней заботливые руки наших работников сельского хозяйства”, – говорится в поздравлении Зеленского.

Сельское хозяйство формирует около 14% ВВП Украины.

Владимир Зеленский уверен, что наша страна до сих пор не раскрыла всего огромного потенциала сельскохозяйственной отрасли, а толчком для ее развития станет открытие рынка земли и внедрение новейших технологий. “А двигателем – богатый опыт, мудрость и трудолюбие наших аграриев”, – отметил президент.