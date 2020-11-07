Об этом он написал в своем Twitter.
Зеленский отметил, что наша страна “с оптимизмом смотрит” на будущее сотрудничество с США.
“Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис (будущего вице-президента США, – ред.). Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украины и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!” – подчеркнул украинский лидер.
Ранее сегодня стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.
Джо Байден уже прокомментировал свою победу на президентских выборах в Соединенных Штатах. Он отметил, что намерен стать “президентом всех американцев”, и призвал жителей США оставить позади жесткую риторику, а также объединиться как нация.
- Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- #Буквы следят за ходом выборов в США. Подробнее об этом можете прочитать здесь.