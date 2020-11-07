Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что наша страна “с оптимизмом смотрит” на будущее сотрудничество с США.

“Поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис (будущего вице-президента США, – ред.). Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украины и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!” – подчеркнул украинский лидер.

Ранее сегодня стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден побеждает на выборах президента США, набрав необходимые 270 голосов выборщиков. Об этом сообщает ряд американских СМИ. Решающей для Байдена стала победа в штате Пенсильвания, которая дала ему 20 голосов выборщиков.

Джо Байден уже прокомментировал свою победу на президентских выборах в Соединенных Штатах. Он отметил, что намерен стать “президентом всех американцев”, и призвал жителей США оставить позади жесткую риторику, а также объединиться как нация.