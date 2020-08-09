Президент Украины Владимир Зеленский поздравил строителей с профессиональным праздником и напомнил о программе "Велике будівництво".

Об этом он написал в Telegram.

“Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и увлечения, ведь ее смысл – в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны”, – написал Зеленский.

Также президент напомнил о программе “Велике будівництво”, которая стартовала в этом году.

“В этом году мы начали масштабную национальную программу “Велике будівництво”. Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы. Проект продолжится и в последующие годы, мы начнем реконструкцию и восстановление архитектуры, продолжим строить дороги и другие инфраструктурные объекты”, – добавил Зеленский.

День строителя в Украине отмечается каждый год во второе воскресение августа.