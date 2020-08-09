Об этом он написал в Telegram.
“Сегодня рад поздравить с профессиональным праздником строителей. Ваша работа всегда вызывает уважение и увлечения, ведь ее смысл – в создании и развитии новой качественной инфраструктуры нашей страны”, – написал Зеленский.
Также президент напомнил о программе “Велике будівництво”, которая стартовала в этом году.
“В этом году мы начали масштабную национальную программу “Велике будівництво”. Это не только тысячи километров дорог, но и новые школы, детсады, отделения экстренной медицинской помощи, медицинские амбулатории и современные спортивные комплексы. Проект продолжится и в последующие годы, мы начнем реконструкцию и восстановление архитектуры, продолжим строить дороги и другие инфраструктурные объекты”, – добавил Зеленский.
День строителя в Украине отмечается каждый год во второе воскресение августа.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в нашей стране дороги строят “быстрее, чем в Швейцарии”.