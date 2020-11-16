Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове.

Свое поздравление президент опубликовал в Twitter.

Он выразил надежду на укрепление отношений между Украиной и Молдовой.

“Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов”, – написал Зеленский.

Напомним, что бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента после подсчета 96,97% голосов.