Свое поздравление президент опубликовал в Twitter.
Он выразил надежду на укрепление отношений между Украиной и Молдовой.
“Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов”, – написал Зеленский.
Напомним, что бывшая премьер-министр Молдовы и лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента после подсчета 96,97% голосов.
- 1 ноября в Молдове прошли президентские выборы. По итогам предварительного подсчета голосов больше поддержки получила Майя Санду, бывший премьер-министр Молдовы.