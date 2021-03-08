Об этом он написал на своей странице Facebook.

“Сегодня особый день и особый праздник. Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины – это “слабый пол”. Это точно не так. Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая”, – написал глава государства.

Он отметил, что женщины в Украине “защищают Украину на фронте, противодействуют COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины”.

“Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такие вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические создания. С вами – люди и личности”, – заявил Зеленский.