Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

“Национальные воздушные силы независимой Украины надежно защищают покой наших граждан с 1992 года, продолжая славную историю украинской авиации. Наша легенда – Иван Никитович Кожедуб – самый результативный летчик-истребитель в авиации союзников времен Второй мировой войны. Спасибо за то, что вы достойно продолжаете традиции воздушных сил. Ваши настойчивость и самоотверженность во время войны в Донбассе стали опорой Вооруженных сил Украины “, – отметил президент.

А еще Зеленский вспомнил воинов, погибших, защищая свободу и независимость Украины.

“Вы продолжаете нас защищать, став для Украины ангелами-хранителями на небе. А значит здесь, на земле, мы не имеем права вас подвести”, – сказал Владимир Зеленский.