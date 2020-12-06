Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, все мы, живя своей обычной жизнью, можем это делать исключительно благодаря тем мужчинам и женщинам, которые защищают наше государство в Вооруженных силах.

“Каждому украинцу сегодня стоит об этом задуматься”, – отметил президент.

А еще он считает правильным в этот день вспомнить военных корреспондентов и волонтеров.

“Военные корреспонденты и волонтеры за годы войны стали неотъемлемой частью Вооруженных сил, это родные люди и очень значительная помощь. Во всех смыслах. Поэтому наша благодарность сегодня должно быть и им”, – сказал Зеленский.

По словам президента, мир постоянно меняется – другим скоро будет и то, как человечество воюет.

“Итак, должны уделять еще больше, гораздо больше внимания развитию наших Вооруженных сил, всей системы обороны государства и, соответственно, отношению общества к этой задаче. Есть вкладывать в это существенные средства … поле боя уже в следующем десятилетии будет кардинально отличаться от того, которое мы видели раньше. Искусственный интеллект, роботизация, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на страны и информационной борьбы – все это делает угрозы в будущем еще более серьезными и требует от нас еще более активной модернизации”, – отметил президент Зеленский.

А ещё он подчеркнул, что украинцы – мирный народ.

“Мы действительно хотим честного прекращения войны в Донбассе, возвращение всех наших временно оккупированных территорий и людей. Но не имеем иллюзии, что после этого можно будет расслабиться и не заботиться об обороне. У нас нет также никаких иллюзий относительно истинных намерений страны-агрессора. Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил”, – сказал Владимир Зеленский.