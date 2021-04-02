Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.
Как сообщалось ранее, 11 марта решением СНБО был создан Центр противодействия дезинформации. Тогда же его представил глава Офиса президента Андрей Ермак. Ожидалось, что он начнет работу 16 марта.
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В пятницу, 2 апреля, Зеленский подписал указ №137/2021 о назначении главой центра Полины Лысенко.
Офис президента проинформировал, что во вторник, 6 апреля, состоится презентация Центра противодействия дезинформации представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.
Новоназначенная глава Центра отметила, что этот орган создан, чтобы “стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением”.
Отметим, с сентября 2020 Лысенко была директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО “Укрзализныця”.
- Бывший госсекретарь Министерства культуры Артем Биденко, который был одним из инициаторов создания такого Центра, сомневается в эффективности его работы. Подробнее об этом он рассказал в интервью #Буквам.