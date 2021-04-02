Офис президента проинформировал, что во вторник, 6 апреля, состоится презентация Центра противодействия дезинформации представителям дипломатических миссий в Украине, а также экспертам и общественным деятелям в сфере медиа.

Новоназначенная глава Центра отметила, что этот орган создан, чтобы “стать надежным щитом для граждан и государства от информационных угроз, которые возникают как извне, так и внутри страны и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирование общественным мнением”.

Отметим, с сентября 2020 Лысенко была директором Департамента информационной политики и связей с общественностью АО “Укрзализныця”.