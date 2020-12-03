Зеленский назначил Юрия Гусева гендиректором «Укроборонпрома»

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

“Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в документе.

Ранее источники #Букв сообщили, что кандидатуру Гусева пролоббировал председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Сам Гусев написал пост в Facebook, где ни подтвердил, ни опроверг слухи. Однако он отметил, что назначение зависит от воли президента.

Ранее Гусева также рассматривали как кандидата на должность министра обороны, но у нынешнего главы ведомства хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Гусев возглавляет Херсонскую область с 2019 года. До этого работал в Минобороны и Нацагентстве инвестициям и управлению нацпроекта под руководством Владислава Каськива.