Covid-19 Украина

обновлено 03.12.2020 в 10:02

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Зеленский назначил Юрия Гусева гендиректором «Укроборонпрома»

Председатель Херсонской обладминистрации Юрия Гусева назначен главой "Укроборонпрома".

Четверг, 3 декабря 2020, 10:30

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

“Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в документе.

Ранее источники #Букв сообщили, что кандидатуру Гусева пролоббировал председатель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Сам Гусев написал пост в Facebook, где ни подтвердил, ни опроверг слухи. Однако он отметил, что назначение зависит от воли президента.

Ранее Гусева также рассматривали как кандидата на должность министра обороны, но у нынешнего главы ведомства хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Гусев возглавляет Херсонскую область с 2019 года. До этого работал в Минобороны и Нацагентстве инвестициям и управлению нацпроекта под руководством Владислава Каськива.

Теги: Владимир Зеленский, Укроборонпром, Гусев

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