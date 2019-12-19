Об этом свидетельствует указ Президента № 916/2019.

“Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций”, – говорится в документе.

Отметим, что Сергей Кислица с марта 2014 года был заместителем министра иностранных дел Украины. Как заместитель министра иностранных дел он участвовал во встрече и так называемом Женевском формате, на которой США, Европейский Союз и Россия обязались поддержать Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в немедленной реализации мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации.

Кислица также является председателем Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Он занимался вопросом мониторинга ситуации в Крыму международными организациями, в частности ЮНЕСКО. С момента оккупации полуострова Россией по инициативе Украины Исполнительный совет ЮНЕСКО приняла (по состоянию на октябрь 2019 г.) 10 решений “Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)”, которым подтверждается территориальная целостность Украины, а крымская проблематика закрепляется среди приоритетных вопросов деятельности ЮНЕСКО. Кроме того, во исполнение упомянутых решений в 2017 году между Украиной и ЮНЕСКО было заключено соглашение о введении прямого мониторинга ситуации в Крыму в сферах компетенции ЮНЕСКО.