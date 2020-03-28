Соответствующие указы опубликованы на сайте Главы государства.
“Назначить Наева Сергея Ивановича командующим Объединенных сил Вооруженных Сил Украины”, – говорится в указе №127 / 2020.
Как известно, Наев уже возглавлял операцию Объединенных сил. Впервые он был назначен командующим ОС в марте 2018 после переформатирования антитеррористической операции.
В мае 2019 командующим операции Объединенных сил стал Александр Сирский.
Также согласно указу №126 / 2020, Сергей Корнийчук стал начальником Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, Зеленский указом №124 / 2020 уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ и указом №125 / 2020 назначил его главнокомандующим ВСУ.
- Зеленский провел ряд кадровых изменений в руководстве Службы безопасности Украины.