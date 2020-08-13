Президент Владимир Зеленский назначил новых Чрезвычайных и Полномочных послов Украины в двух странах.

Об этом свидетельствуют указы президента № 316/2020 и № 317/2020.

Так, Зеленский назначил Оксану Драмарецкую новым послом Украины в Мексике. До этого она была генеральным консулом Украины в Барселоне (Испания).

Кроме того, глава государства назначил Руслана Нимчинского новым послом Украины на Кипре. Ранее он был временным поверенным в делах Украины в России (2015-2019), а позже – директором департамента международной безопасности МИД Украины.