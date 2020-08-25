Об этом сообщили в Офисе президента.
Во вторник, 25 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Лунева с должности командующего Силами спецопераций Вооруженных сил Украины.
Лунев занимал эту должность с 2016 года — с момента создания ССО.
Другим указом на эту должность был назначен генерал-майор Григорий Галаган.
Также во вторник Зеленский провел встречу с новым командующим ССО.
Среди задач нового командующего ССО Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.
Также во время встречи президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.
“Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника”, — сказал Зеленский.
Что известно о Григории Галагане?
О новом командующем Силами специальных операций Григория Галагане известно немного.
Он — ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 был ранен при выполнении боевого задания.
Указом президента Украины Петра Порошенко был награжден орденом “За мужество” III степени и орденом “Богдана Хмельницкого” III степени как подполковник Службы безопасности Украины.
В 2018 году получил звание генерал-майора.
С апреля по сентябрь 2019 занимал должность первого заместителя министра в Министерстве по делам ветеранов, которое сейчас реорганизовано в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Перед увольнением с должности он подал электронную декларацию. Согласно декларации, Галаган женат на, у супругов есть сын Андрей.
Семья владеет тремя земельными участками: в Киевской области (1200 кв.м.), в Херсонской области (600 кв.м.) и в Крыму (868 кв.м.). Жена Галагана владеет квартирой в Крыму, приобретенной в 2013 году.
Также семья пользовалась служебной квартирой в Киеве площадью 31,5 кв.м., которая была предоставлена Службой безопасности Украины.
Кроме этого, у супругов имеет машину Toyota Prado 2005 г.в.
Галаган также задекларировал денежные активы в размере 25 тысяч долларов и указал, что взял кредит на 73 тысячи гривен в “ПриватБанка”.
- Как известно, войска ССО считаются элитой украинской армии. К задачам Сил специальных операций относятся: рейды и современные боевые действия; психологические операции (Psy-Ops) получения разведывательной информации за линией фронта; поиск, эвакуация и доставки пленных и заложников; антитеррористические операции.
- Ранее #Буквы рассказывали историю создания ССО.