Президент Владимир Зеленский освободил Игоря Лунева с должности командующего Силами спецопераций Вооруженных сил Украины. Новым командующим стал Григорий Галаган.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Во вторник, 25 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Лунева с должности командующего Силами спецопераций Вооруженных сил Украины.

Лунев занимал эту должность с 2016 года — с момента создания ССО.

Другим указом на эту должность был назначен генерал-майор Григорий Галаган.

Также во вторник Зеленский провел встречу с новым командующим ССО.

Среди задач нового командующего ССО Зеленский назвал продолжение развития всех компонентов Сил специальных операций.

Также во время встречи президент обратил внимание на то, что в условиях действия перемирия, которое сейчас идет, изменились задачи Операции объединенных сил.

“Будет больше провокаций от пророссийских боевиков, поэтому и командование, и личный состав ССО должны больше работать над их недопущением и превентивными мерами. Также необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия вызовам, которые возникают, — адекватно реагировать на провокационные действия со стороны противника”, — сказал Зеленский.

Что известно о Григории Галагане?

О новом командующем Силами специальных операций Григория Галагане известно немного.

Он — ветеран российско-украинской войны, имеет статус участника боевых действий. В апреле 2015 был ранен при выполнении боевого задания.

Указом президента Украины Петра Порошенко был награжден орденом “За мужество” III степени и орденом “Богдана Хмельницкого” III степени как подполковник Службы безопасности Украины.

В 2018 году получил звание генерал-майора.

С апреля по сентябрь 2019 занимал должность первого заместителя министра в Министерстве по делам ветеранов, которое сейчас реорганизовано в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Перед увольнением с должности он подал электронную декларацию. Согласно декларации, Галаган женат на, у супругов есть сын Андрей.

Семья владеет тремя земельными участками: в Киевской области (1200 кв.м.), в Херсонской области (600 кв.м.) и в Крыму (868 кв.м.). Жена Галагана владеет квартирой в Крыму, приобретенной в 2013 году.

Также семья пользовалась служебной квартирой в Киеве площадью 31,5 кв.м., которая была предоставлена ​​Службой безопасности Украины.

Кроме этого, у супругов имеет машину Toyota Prado 2005 г.в.

Галаган также задекларировал денежные активы в размере 25 тысяч долларов и указал, что взял кредит на 73 тысячи гривен в “ПриватБанка”.