Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА: что о нем известно

Об этом он заявил во время презентации Стратегии развития Кировоградской области.

Зеленский отметил, что история с предыдущим главой области “закончилась, мягко говоря, не очень хорошо”, сейчас неправомерную деятельность расследуют правоохранители.

Он также подчеркнул, что в стране “закон один для всех” и неприкасаемых нет.

“Даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное. Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день на своей должности”, – сказал глава государства.