Covid-19 Украина

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Зеленский назначил нового главу Кировоградской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Назаренко новым главой Кировоградской областной государственной администрации.

Четверг, 27 августа 2020, 17:03

Об этом он заявил во время презентации Стратегии развития Кировоградской области.

Зеленский отметил, что история с предыдущим главой области “закончилась, мягко говоря, не очень хорошо”, сейчас неправомерную деятельность расследуют правоохранители.

Он также подчеркнул, что в стране “закон один для всех” и неприкасаемых нет.

“Даже если это люди, которых назначил президент Украины. Напротив, к таким людям внимание еще более пристальное. Я искренне желаю новому губернатору помнить об этом каждый день на своей должности”, – сказал глава государства.

Андрей Назаренко окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в системе Министерства иностранных дел, в частности, был консулом посольства Украины в Южной Корее, затем работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

По данным декларации, он имеет квартиру в Киеве площадью 82,2 кв.м. Также две квартиры в столице на 39,7 кв.м и 45 кв.м имеет его жена Яна Назаренко.

Новый глава Кировоградской ОГА обладает двумя авто: Lexus RX200 2016 года выпуска, стоимостью почти 1,6 миллиона гривен и Mercedes-benz C300 2014 года выпуска, который стоит 918 000 гривен.

Назаренко также задекларировал часы ROLEX стоимостью 296 000 гривен.

В 2019 году он получил 129,1 тыс. гривен зарплаты по основному месту работы – 2-й сахарный завод им. Петровского.

  • Президент Владимир Зеленский в июне уволил попавшегося на взятке в 1,8 млн гривен главу Кировоградской области Андрея Балоня.
Теги: Андрій Назаренко, Владимир Зеленский, Кіровоградська область, Андрій Назаренко, Кіровоградська область, ОГА

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