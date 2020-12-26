Об этом сообщили в Офисе президента.

Соответствующий указ № 585/2020 глава государства подписал 24 декабря.

“Вручая служебное удостоверение в Офисе президента Украины, Владимир Зеленский пожелал новому руководителю Ивано-Франковской облгосадминистрации сил и добросовестного труда на благо области”, – говорится в сообщении.

Андрей Бойчук родился в 1976 году в г. Ивано-Франковске. В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа (инженер-механик). Работал в структурах по обслуживанию магистральных газопроводов.

С 2010 года занимал различные должности в компании “Укртрансгаз”. В 2014-2015 годах был директором департамента по вопросам функционирования и реформирования нефтегазового сектора Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Кроме того, новый глава Ивано-Франковской ОГА является основателем благотворительного фонда “Центр волонтерских инициатив”.