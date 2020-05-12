Президент Владимир Зеленский назначил главу пресс-службы "Квартала 95" Татьяну Руденко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Об этом говорится в указе президента № 171/2020 от 12 мая.

“В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 закона Украины “О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания” постановляю: назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания”, – говорится в документе.

По данным издания “Детектор.Медиа”, Руденко возглавляет пресс-службу студии “Квартал 95”. Также с июля 2019 года она стала владелицей и директором Интернет-издания iod.media (ООО “Йод.Медиа”) вместо Ирины Победоносцевой, бывшего директора по развитию студии “Квартал 95”, которая возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса президента Украины.

Кроме того, ее сестра Ольга Руденко, бывшый менеджер по маркетингу ООО “Квартал 95”, в сентябре 2019-го стала народным депутатом, пройдя по списку партии “Слуга народа”.