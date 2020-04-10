Президент Владимир Зеленский ввел в состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и назначил ее председателем вице-премьер-министра Вадима Пристайко.

Соответствующий указ №134 / 2020 опубликован на сайте Главы государства.

“… назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Пристайко Вадима Владимировича – Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины”, – говорится в документе.

Кроме того, Зеленский вывел из состава указанной комиссии министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и освободил его от исполнения обязанностей председателя комиссии.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.