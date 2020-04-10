Соответствующий указ №134 / 2020 опубликован на сайте Главы государства.
“… назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Пристайко Вадима Владимировича – Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины”, – говорится в документе.
Кроме того, Зеленский вывел из состава указанной комиссии министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и освободил его от исполнения обязанностей председателя комиссии.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- 4 марта Верховная Рада утвердила министром иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, освободив от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. А бывший глава МИД Вадим Пристайко был назначен вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.