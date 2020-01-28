Президент Украины Владимир Зеленский признал вину тоталитарного советского режима в развязывании Второй мировой войны и Холокосте.

Об этом шла речь во совместного заявления президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды после их двусторонней встречи.

Во время своей пятиминутной речи Зеленский упомянул о “преступном сговоре тоталитарных режимов” — советского и нацистского, которые привел к началу Второй мировой войны.

“Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста”, — сказал Зеленский.

Далее украинский лидер призвал страны вместе противостоять агрессии, чтобы предотвратить трагические события в будущем.

“Сегодня всем демократический государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий”, — добавил он.

Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Заяви Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди для представників ЗМІ. Gepostet von Офіс Президента України am Montag, 27. Januar 2020

На видео с 12-й минуты

Стоит отметить, что заявление Зеленского вызвало волну негодования в средствах массовой информации России и среди российских политиков. Вот заголовки новостей некоторых российский СМИ, связанных с ним:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится в Республике Польша с двухдневным рабочим визитом.